Поддельное предложение

Маркетплейсы обсуждают создание единой системы для борьбы с контрафактом. Инициаторами этот шага стали такие известные компании, как Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет».

Понятие «контрафактной» продукции определяется в п.1 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) — «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными». Также в п. 3 ст. 1519 ГК РФ указано: «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными».

Иными словами, на фоне ухода международных брендов с российского рынка, покупатель, желающий приобрести их вещи, автоматически попадает в зону риска. Если официально бренд в стране не представлен, значит, продукция может с большой вероятностью оказаться подделкой.

Раньше контроль за такой продукцией полностью лежал на государственных органах, в том числе на Роспотребнадзоре. При этом первым помощником в этой деятельности был сам бренд — производитель, не желающий, чтобы его репутация пострадала.

Недавно в одном из московских ТЦ на продажу выставили сумки одного известного бренда, ушедшего из России. Товар на прилавке заметил представитель правоохранительных органов — его смутила цена в 3 тыс. рублей, по которой оригинал продаваться не мог. В результате сумки у продавца изъяли, плюс по по протоколу направили запрос в головной офис бренда с просьбой подтвердить подлинность продукции. А теперь вопрос: а станет ли отвечать на запрос компания, которая официально больше не представлена в России? Я думаю, что нет.

Теперь вернемся к маркетплейсам и перспективам их борьбы с подделками. В июле заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries стал каналом сбыта контрафактной продукции. Чиновник ссылался на жалобы покупателей и представителей профессиональных сообществ. При этом сам маркетплейс не только не отрицал эту проблему, но и заявлял о том, что готов сотрудничать и внедрять системы «безопасности» в рамках площадки.

Wildberries в короткие сроки нашел себе союзников в лице своих прямых конкурентов, и это указывает на два обстоятельства. Первое: и Ozon, и «Яндекс.Маркет», видимо, тоже обеспокоены вопросом контрафакта. Второе: им крайне выгодно сообща выявить всех недобросовестных поставщиков. Но какими инструментами борьбы располагают маркетплейсы?

На самом деле, с поддержкой со стороны ФАС, с которой планируется кампания, площадки действительно получат инструмент давления на поставщиков. Но только вовсе не на компании, ушедшие с российского рынка, а на те, что остались. Предъявив тому или иному продавцу требование доказать подлинность продукции, любой маркетплейс будет иметь право, например, замораживать товар, штрафовать партнеров, а, может быть, откроются и другие перспективы.

Возможно, подделок мировых брендов и станет меньше, но истинным любителям люксовых марок итак уже давно понятно: самый верный способ приобрести куртку, допустим, Hermes — это купить ее в другой стране, там, откуда бренд официально не уходил.

Стоит отдельно сказать, что подделки — не единственная проблема в сфере торговли. Например, необходимо выявлять и продукцию, которую выдают за российскую. Представьте себе, но и такое бывает. Даже в пределах РФ мы иной раз не можем гарантировать потребителю, что понравившаяся ему вещь сшита в России. Много раз мы сталкивались с такими «дизайнерами», которые закупали одежду no name на китайских агрегаторах и пришивали к ней российские ярлыки. Борьба с ними идет до сих пор, и мы прекрасно представляем все сложности, связанные с процессом. Поэтому я уверен, что на практике маркетплейсы вряд ли смогут контролировать импортную продукцию.

С моей точки зрения, более здравым выглядит путь импортозамещения. Нужно растить свои отечественные бренды: их еще долго не будет смысла подделывать массово. Важно создавать условия, в которых людям будет выгодно торговать не подделками импортных марок, а продуктами наших производителей. Таким образом мы создадим для конечного потребителя и цивилизованный рынок, и качественные товары. Кстати, в Китае пошли именно этим путем. Там локальные бренды давно уже вытеснили западных корифеев и в полной мере удовлетворяют потребности своих соотечественников.

Автор — президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и Йармарка

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