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Дебютный турнир международной лиги сапсерфинга состоится на ВЭФ-2022

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman
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Дебютный турнир Международной лиги сапсерфинга SUP Surf League состоится 27–28 августа во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума. Новый формат массовых соревнований объединит профессионалов и любителей сапсерфинга. Более 250 человек из 12 стран одновременно выйдут на старт в Амурском заливе. Во Владивосток приедут сапсерферы из Китая, Кореи, Индии, Ирана, Таиланда, Турции, Египта, Туниса, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Мы прорабатываем SUP Surf League как новый спортивно-туристический продукт. Масштабные соревнования по триатлону, бегу и другим форматам преодоления себя в живописных локациях стали трендом событийного туризма. Мы решили спроецировать эту историю на воду. Сапы стремительно завоевали популярность как вид активного отдыха на воде, а соревнования по сапсерфингу, или гонкам на сапах, могут стать зрелищным телепродуктом. В прошлом году при поддержке фонда «Росконгресс» мы провели в Приморском крае чемпионат России, а теперь презентуем на ВЭФ-2022 новую серию международных массовых соревнований. Старт SUP Surf League будет дан во Владивостоке. Прорабатываем другие города России и дружественных стран для следующих этапов. Лига сапсерфинга может стать центром притяжения на Дальний Восток и обладает большим международным потенциалом», — рассказал президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин.

В дебютном турнире международной лиги примет участие первая чемпионка мира по сапсерфингу из России Елена Прохорова. В прошлом году она выиграла золото в спринте и бронзу в гонке на 18 км на чемпионате мира в Венгрии. Также выйдут на старт Елена Суркова и Дмитрий Судаков — победители чемпионата России, прошедшего в рамках ВЭФ-2021.

Темы развития международной лиги сапсерфинга, создания центров серфинга на Камчатке и другие возможности этих видов спорта для продвижения Дальнего Востока получат продолжение в программе VII Восточного экономического форума, который пройдет 5–8 сентября.

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 12 видам спорта. Оператором Vladivostok Open является «РК-Спорт» — спортивная платформа фонда «Росконгресс».

Ознакомиться с полной программой Vladivostok Open можно на официальном сайте форума: www.forumvostok.ru.

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