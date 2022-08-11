Строительство второго этажа нового детсада началось в подмосковном Королеве

В городе Королев Московской области подрядчик приступил к строительству второго этажа нового детсада на улице Академика Легостаева. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«Строители приступили к устройству плиты перекрытия. Продолжаются также работы по монтажу инженерных сетей и гидроизоляции стен технического подполья», — говорится в сообщении ведомства.

В целом работы идут согласно графику. Полностью завершить их и сдать объект планируется в 2023 году.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь трехэтажного здания составит 3,7 тыс. кв. м. Детсад сможет принять 250 воспитанников.

На прилегающей территории, согласно проекту, появятся теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, места для отдыха. Также запланированы озеленительные работы и установка малых архитектурных форм.

Новый детсад возводят в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».