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Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации РФ

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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям России, проявившим себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. Высшего звания удостоены четверо российских офицеров, сообщает телеканал «Известия».

«Чувство гордости и волнения. Волнение за то, что такая высокая награда, в мое сознание еще не пришло, а может, придет со временем. А чувство гордости — чувство гордости за свой коллектив, потому что эта награда — награда не моя личная, это награда целого коллектива единомышленников, которые выполняли и выполняют свою боевую работу», — указал российский министр.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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