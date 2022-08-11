Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации РФ

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям России, проявившим себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. Высшего звания удостоены четверо российских офицеров, сообщает телеканал «Известия».

«Чувство гордости и волнения. Волнение за то, что такая высокая награда, в мое сознание еще не пришло, а может, придет со временем. А чувство гордости — чувство гордости за свой коллектив, потому что эта награда — награда не моя личная, это награда целого коллектива единомышленников, которые выполняли и выполняют свою боевую работу», — указал российский министр.

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