Ремонт улицы Окружной стартовал в Хабаровске

В Хабаровске стартовал ремонт покрытия на двух участках улицы Окружной. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам замначальника отдела благоустройства горуправления дорог Олега Дворянинова, работы ведутся на отрезках протяженностью 400 и 450 м. Подрядчик частично заменит основание дороги, уложит новый асфальт, обновит тротуар, а также отремонтирует водопропускные лотки на одном из участков.

«Дорожное движение на Окружной организовано таким образом, что больших заторов проведение работ пока не создало», — отметил Дворянинов.

Стоимость ремонта составляет 18 млн рублей. Завершить работы и сдать объект планируется к 15 сентября.