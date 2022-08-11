Укрощение инфляции

В США вышли данные по инфляции за июль. Годовые темпы роста потребительских цен замедлились с 9,1% до 8,5%. Ключевой показатель инфляции (Core CPI), очищенный от влияния волатильных цен на продовольствие и энергию, показал годовой рост 5,9%. Он, кстати, снижается с марта этого года.

Прежде чем делать выводы из данных по индексу потребительских цен, необходимо прояснить его структуру. Она сильно отличается от российского аналога. Основной вес в американском индексе занимают расходы на оплату жилья. Это примерно треть. Для владельцев собственного жилья статистическое бюро рассчитывает гипотетическую стоимость аренды аналогичного. За последние 10 лет темпы роста составляли 2–3% годовых, в 2022-м они ускорились, превысив 5%. В целом расходы на жилье сильно коррелируют со стоимостью домов, но меняются с запаздыванием около года. Поэтому, учитывая, что медианная стоимость домов в США выросла в июне до рекордного уровня в $416 тыс., можно предположить, что эта часть индекса потребительских цен будет поддерживать инфляцию еще многие месяцы.

Далее по степени влияния на цены идут транспортные расходы (в том числе стоимость автомобилей, запчастей и бензина) и продукты питания. На них приходится по 15% в индексе. Следом идут коммунальные расходы и траты на здравоохранение, он дают еще по 10%. Завершают список затраты на образование (7%), культуру и отдых (6%), одежду и обувь (3%).

Очевидно, что снижение мировых цен на нефть от максимумов июня в $120 за баррель до $90 оказало сдерживающее влияние на потребительские цены. Стоимость автомобилей и запчастей после сокращения в марте–апреле снова пошла в рост на фоне подъема цен на металлы, чипы и прочие компоненты. Однако в дальнейшем снижение спроса будет автоматически тормозить цены.

В воскресенье, 7 августа, сенат США одобрил законопроект, который предусматривает ряд инициатив, направленных в том числе на борьбу с инфляцией. Для корпораций предполагается увеличение налогообложения, в частности, налог в 1% на обратные выкупы с рынка собственных акций. Также есть меры по сокращению расходов населения на здравоохранение. Изначально демократы предлагали пакет мер на $3,3 трлн, но по факту сумма была снижена до $740 млрд. При этом на климатические вопросы уйдет $300 млрд, что делает в конечном счете влияние на инфляцию незначительным.

В результате экономика США остается под инфляционным давлением, которому мало что может противопоставить ФРС. Повышение ставок явно недостаточное. Исторически, когда инфляция в США была выше 5%, Федрезерву всегда приходилось повышать ставку рефинансирования до уровня, превосходящего темпы роста цен в стране. Сейчас ставка 2,75% и скорее всего не дотянет даже до 3,5% в ближайшие полгода. Очевидно, что грядущие промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в начале ноября этого года, не дают ФРС большого пространства для маневра, и регулятор действует с оглядкой на это событие.

Справедливости ради надо отметить, что ФРС в своих решениях не опирается на данные по индексу потребительских цен. Она смотрит на индекс личных потребительских расходов (Personal Consumption Expenditures — CPE), где веса компонентов разительно отличаются от ИПЦ. Главное, на стоимость жилья и коммунальные расходы приходится только 15% против 42% в ИПЦ. Поэтому СРЕ обычно намного меньше. По данным за июнь он составил 6,3%, что тоже немало, однако есть веские основания полагать, что индекс в следующем году может вернуться ниже уровня 3%.

Реакция фондового рынка на данные по потребительской инфляции была незамедлительной и позитивной. Индексы выросли на 2%, возглавили поход наверх бумаги технологических компаний. Они наиболее чувствительны к процентным ставкам и инфляции, так как их оценка в значительной степени строится на ожиданиях будущих прибылей. Чем меньше ставка, на которую их надо дисконтировать, тем больше стоимость. Поэтому трейдеры сразу начали закладывать в цены более слабое повышение процентных ставок со стороны ФРС. Таким образом, если инфляция действительно продолжит замедляться (хотя бы на некоторое время), мы увидим дальнейший рост котировок цен в сегментах полупроводниковых, медиа, технологических и ритейловых компаниях.

Автор — директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций»

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