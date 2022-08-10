Капремонт школы-интерната завершат в Псковской области к сентябрю

В Красногородском районе Псковской области к началу сентября планируют завершить капремонт школы-интерната для детей-сирот «Агрошкола». Об этом 10 августа сообщает Псковское агентство информации.

Проект работ предусматривает обновление кровли, полов, потолков, системы канализации. Также в порядок приведут внутренние помещения.

По словам представителя подрядной организации, на объекте задействованы 24 человека. На следующей неделе количество работников планируется увеличить до 45.

Полностью завершить работы и сдать объект должны к 1 сентября. Стоимость ремонта составила 40 млн рублей.