Еще 45 общественных самоуправлений создали в Псковской области

В Псковской области с апреля создали еще 45 территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом начальник профильного управления регионального правительства Елена Тимашова рассказала на пресс-конференции в ЦУР.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе насчитывается 375 ТОСов. Если сравнивать с апрелем 2022 года, то тогда их было образовано 330.

«Такой существенный показатель вырос за пару месяцев. В лидерах у нас Дновский район, там создано 33 ТОСа, и они покрывают практически весь муниципалитет. В стадии создания еще один. Далее лидерами идут Островский район с 23 ТОСами и Стругокрасненский — 24 ТОСа», — цитирует Тимашову Псковская Лента Новостей.

По словам чиновницы, в Великих Луках созданы большие представительства самоуправлений. Местные жители решают проблемы благоустройства, установки детских площадок и другие вопросы.