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ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре

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Фото: Global Look press/Maksim Konstantinov
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Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как пишет 10 августа издание Marca, организация может передвинуть начало турнира с 21 на 20 ноября текущего года.

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Таким образом, если данное решение всё же будет принято, то матч-открытие между сборными командами Катара и Эквадора должен будет пройти в воскресенье, 20 ноября, а не в понедельник, 21 ноября, пишет «Спорт-Экспресс».

Решение может быть принято после голосования. В нем принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных Конфедераций, добавляет «Газета.Ru».

По плану, Чемпионат мира по футболу 2022 года должен проходить с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Сборную России, которая должна была сыграть против Польши в стыковом матче за право участия в чемпионате мира, от турнира отстранили. Таким образом, в следующий раунд сразу прошли поляки.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

7 марта РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

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