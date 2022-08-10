Умер британский писатель и иллюстратор Рэймонд Бриггс

На 89-м году ушел из жизни британский детский писатель и иллюстратор Рэймонд Бриггс. Об этом 10 августа сообщило агентство Bloomberg.

Художник скончался 9 августа. Причина смерти не уточняется.

«Мы знаем, что книги Рэймонда были любимы и тронули миллионы людей по всему миру, которым будет грустно услышать эту новость», — цитирует агентство распространенное заявление семьи Бриггса.

Бриггс наиболее известен благодаря детской книге с картинками без слова «Снеговик», изданной в 1978 году. Всего по миру было продано более 5 млн экземпляров произведения.

В 1982 году по мотивам этой книги в Великобритании был снят мультфильм, который также не содержит слов.

Среди других проектов иллюстратора — «Дед Мороз», «Когда дует ветер», «Медведь», «Этель и Эрнест». В 2017 году Бриггс стал почетным командором ордена Британской империи за вклад в детскую литературу.