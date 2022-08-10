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Адвокат россиянки обвинил соцслужбы Испании в подделке гражданства отобранных детей

Адвокат россиянки Елены Ланг обвинил соцслужбы Испании в подделке гражданства отобранных у нее детей
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Фото: Global Look Press/Michael Nitzschke
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Адвокат россиянки Елены Ланг обвинил социальные службы Испании в подделке гражданства детей, которых у женщины забрали в этой стране.

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По данным «Известий», адвокат смог получить копию оригинала документа соцслужбы. Как заявила сама россиянка, социальные службы подделали гражданство детей, указав в соответствующей графе испанское гражданство. На самом деле дети Елены Ланг имеют российское и швейцарское гражданство.

О том, что соцслужбы Испании забрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не выходят на контакт с российскими дипломатами, 10 августа сообщили в генконсульстве РФ в Барселоне. По информации российской дипмиссии, соцслужбы Испании изъяли детей без предварительного уведомления родителей. В Генеральном консульстве также заверили, что оказывают россиянке юридическую и консульскую помощь.

Дипломаты уточнили, что в их распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей. Генконсульство направило запросы социальные службы Испании для получения разъяснений по этому делу, но ответы пока не получены.

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