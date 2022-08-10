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Карта спецоперации на Украине 10 августа

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточными ударами ВКС России в населенном пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более 6 тыс. артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники.

Также в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки Харьковской области ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники.

В районе населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.

Кроме того, в Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». А в районе Краматорска ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета Воздушных сил Украины: один Су-25, один МиГ-29 и один Су-27.

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