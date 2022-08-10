Плотины отремонтируют в трех районах Удмуртии

В Удмуртии стартовали ремонтные работы на плотинах трех районов. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Работы ведутся на реке Сугаилка в селе Большая Педга в Можгинском районе, на реке Сюсминка в селе Сюмси Сюмсинского района, а также на реке Седмурча в селе Брызгалово Вавожского района. Специалистам предстоит провести досыпку грунта, а также обновить водопропускную систему. На плотинах отремонтируют конструкцию ледозащитного сооружения и установят новые затворы с подъемным механизмом.

Ремонт проводится в рамках программу Удмуртии «Окружающая среда и природные ресурсы».

В июле ремонт стартовал на плотине Пироговского пруда в деревне Пирогово Завьяловского района. На данный момент на водоеме спустили воду, ведутся демонтажные работы. Также с июля проводится ремонт гидротехнического сооружения на реке Адамка в селе Заречный. Рабочим предстоит отремонтировать железобетонные конструкции ледозащиты, крепления редукторов и стоек, а также очистить от намывов отводящий канал.