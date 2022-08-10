Одиннадцатилетняя школьница в шутку подожгла школу в Волгограде

Из-за проделки одиннадцатилетней девочки произошел пожар в муниципальной школе Краснооктябрьского района города Волгограда.

По данным «Известий», пострадавших нет. Ущерб, нанесенный детской шалостью, будут возмещать родители ребенка.

Виновницу возгорания установили следователи. Школьница рассказала, что гуляла недалеко от школы вдвоем с подругой и решила ради развлечения засунуть под дверь бумагу, а потом поджечь ее.

«В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью. Сотрудниками ПДН несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет», - уточняется в сообщении УМВД по Волгоградской области.

В июле девятилетний ребенок поджег 2 ц соломы в одном из сел Беляевского района Оренбургской области. Причиной пожара тогда стало неосторожное обращение с огнем.