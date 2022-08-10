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Одиннадцатилетняя школьница в шутку подожгла школу в Волгограде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Из-за проделки одиннадцатилетней девочки произошел пожар в муниципальной школе Краснооктябрьского района города Волгограда.

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По данным «Известий», пострадавших нет. Ущерб, нанесенный детской шалостью, будут возмещать родители ребенка.

Виновницу возгорания установили следователи. Школьница рассказала, что гуляла недалеко от школы вдвоем с подругой и решила ради развлечения засунуть под дверь бумагу, а потом поджечь ее.

«В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью. Сотрудниками ПДН несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет», - уточняется в сообщении УМВД по Волгоградской области.

В июле девятилетний ребенок поджег 2 ц соломы в одном из сел Беляевского района Оренбургской области. Причиной пожара тогда стало неосторожное обращение с огнем.

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