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В России уменьшилась доля рынка подержанных грузовиков

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Объем перерегистраций грузовиков с пробегом в России в июле 2022 года сократился относительно аналогичного периода 2021 года на 10,5%. Такие данные привело 10 августа агентство «Автостат Инфо».

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В абсолютных цифрах было продано 23 137 ед. грузовой техники, а в июле 2021 года зафиксированы продажи 25 855 автомобилей.

По данным агентства с начала 2022 года и по июль включительно в России наблюдается небольшой рост доли рынка грузовиков с пробегом.

По данным «Автостат Инфо», за этот период было продано 155 320 подержанных грузовых автомобилей. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года (151 231 ед.).

Июльский рейтинг рынка грузовиков с пробегом возглавил «КамАЗ» с результатом 6 245 реализованных машин, на 1,2% меньше, чем за июль 2021 года — 6 318 шт.

Второе месте у другой отечественной марки, «ГАЗ», перепродажи этих машин сократились на 12% в годовом выражении ( с 2 672 до 2 350 ед.).

Компания Volvo Trucks занял в рейтинге грузовиков с пробегом третье место и стала первой среди иномарок — 1 704 проданных тяжелых неновых машин с пробегом.

Самым востребованным иностранным грузовиком с пробегом на российском рынке в июле 2022 года стал Volvo FH. Среди отечественных машин лидируют модели КамАЗ-65115, КамАЗ-43118 и КамАЗ-6520.

29 июля «Автостат Инфо» сообщил, что на начало второго полугодия 2022 года в России числятся 2,62 млн грузовых автомобилей. Среди регионов РФ со значительными грузовыми парками аналитики отметили Ростовскую область, Санкт-Петербург, Иркутскую и Свердловскую области, а также Красноярский край.

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