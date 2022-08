Умер бас-гитарист группы The Pogues Дэррил Хант

Ушел из жизни бас-гитарист англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues Дэррил Хант. Об этом сообщил музыкальный коллектив в Twitter.

«Мы несказанно опечалены. Наш Дэррил умер в Лондоне», — написали артисты, прикрепив к посту черно-белую фотографию бас-гитариста в обнимку со своим музыкальным инструментом.

Музыкант умер в понедельник. Ему было 72 года. Причина смерти не уточняется, передает aif.ru.

«Мне очень, очень жаль, что Дэррил ушел из жизни, он был действительно хорошим парнем, отличным другом и отличным басистом. Нам всем будет его не хватать. Пусть у него будет счастливое состояние вечного блаженства», — написал в Twitter один из участников группы Шейн Макгоуэн.

The Pogues была основана в 1982 году в Лондоне. Она стала известна во второй половине 1980-х годов прежде всего благодаря альбомам Rum Sodomy & the Lash, If I Should Fall from Grace with God и Peace and Love.