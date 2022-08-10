Свыше 100 человек пострадали при катании на электросамокатах в Омске

С начала теплого сезона 108 жителей Омска получили травмы при использовании средств индивидуальной мобильности. Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать меры безопасности во время катания.

Речь идет об электросамокатах, гироскутерах и других подобных транспортных средствах. Один из последних инцидентов зарегистрирован 7 августа на улице Волочаевской. 36-летний мужчина упал с электросамоката и получил множественные травмы, с которыми был госпитализирован. Об этом сообщает ИА «Город55».

В правоохранительных органах напоминают о необходимости использования средств защиты во время катания, в том числе шлема.

За первые шесть месяцев 2022 года в России зафиксировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число происшествий выросло на 174%, а число погибших — на 100%.