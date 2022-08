Поворот не туда

Быть президентом США априори рискованно. В стране, в которой пуля завершает карьеру каждого десятого хозяина Белого дома, любой глава государства — что действующий, что бывший — постоянно находится под прицелом. А цена политической ошибки может быть крайне велика.

В этом контексте «маски-шоу» ФБР в резиденции предыдущего и, возможно, следующего президента США Дональда Трампа одновременно и беспрецедентны, и вполне ожидаемы. Одна только мысль о его возвращении в Белый дом повергает американское «глубинное государство» в шок и трепет, поэтому оно действует на упреждение.

И ежу ясно, что со своим катастрофически низким рейтингом Байден заведомо непереизбираем. Другие возможные кандидаты от Демпартии также внушают избирателю не доверие, а скорее ужас. Трамп, который готовился объявить о своем выдвижении на выборах-2024 этой осенью, вполне может оказаться электорально недосягаемым для своих оппонентов из обеих партий. А раз так, то к президентской гонке возмутителя спокойствия американского истеблишмента допускать категорически нельзя.

«Если бы я был сейчас адвокатом Трампа… то рекомендовал бы своему клиенту сказать семье, что мне грозит реальный срок лишения свободы и мы должны строить планы соответствующим образом», — с едва скрываемым удовольствием рассуждает правовой аналитик близкого к Демпартии канала MSNBC. Возможное уголовное преследование бывшего президента США потенциально снимает с повестки дня демократов главную проблему 2024 года или на крайний случай делает приемлемым возвращение в Белый дом республиканцев. Недавние эскапады Дика Чейни, бывшего вице-президента и де-факто главы Белого дома при Джордже Буше-мл., ясно дают понять, что раз и навсегда избавиться от «выскочки» Трампа будут рады не только демократы, но и многие республиканцы.

Проблема в том, что 74 216 154 американца, поддержавших 45-го президента США на выборах 2020 года, едва ли молча проглотят публичную расправу «вашингтонского болота» над Трампом. Больше половины республиканцев считают, что страна движется к новой гражданской войне в ближайшем будущем. При этом американцев самых разных политических взглядов по-настоящему объединяет сейчас разве что общее неверие в то, что США находятся на правильном пути. В такой поляризованной и наэлектризованной атмосфере «зачистка» электорального поля посредством уголовного преследования предполагаемого фаворита президентской гонки чревата малопредсказуемыми деструктивными последствиями.

«Мы пребываем в состоянии политической и идеологической войны», убежден бывший главный стратег и старший советник Трампа Стив Бэннон, публично сравнивающий американское ФБР с нацистским гестапо. Сторонники Трампа справедливо возмущаются двойными стандартами и избирательностью американского правосудия. В то время как политическим кланам Байденов и Клинтонов сходит с рук буквально любой проступок или даже преступление, весь силовой аппарат государства безустанно занимается преследованием Трампа и его окружения.

Беспристрастному наблюдателю очевидно, что в действиях президента можно обнаружить и различные коррупционные проявления, и уж тем более какие-нибудь процедурные нарушения. В нормальной политической обстановке все претензии к документообороту, которые могли послужить формальным основанием к обыскам в имении Трампа, решались бы, что называется, полюбовно. Однако нормальности в американском политикуме с каждым днем становится все меньше, а непримиримости все больше. Примерно каждый пятый американец готов рукоплескать даже физической расправе над политиком, который не нравится лично ему. Такие настроения формируют нездоровую атмосферу в обществе и порождают политическую систему, которая под предлогом защиты демократии по сути демонтирует ее институты.

Самое забавное, что в идеале американцы не хотят в 2024 году видеть президентом ни Байдена, ни Трампа. Но при этом не могут сказать, кто, на их взгляд, мог бы стать более адекватным главой государства. Пока что политический расклад такой: демократы будут плеваться, но голосовать за Байдена — лишь бы не победил Трамп; республиканцы зажмурят глаза, но в подавляющем большинстве поддержат Трампа — только бы не переизбрался Байден. Кто бы ни выиграл, добрая половина Америки будет считать, что она проиграла. И вести себя соответствующе. Так, что «захват» Капитолия 6 января 2020 года покажется детской шалостью.

Пожалуй, не стоит недооценивать резистентность американских институтов, которые так или иначе обеспечивали преемственность государственной власти на протяжении нескольких веков. Правда, свою относительную эффективность они демонстрировали на восходящей траектории. В угасающей же империи центробежные силы неумолимо берут верх. И преследование главного электорального соперника администрацией Байдена явно не добавляет системе устойчивости.

Сразу после прихода к власти в 2016 году Трамп дал понять, что его обещание упрятать своего оппонента Хиллари Клинтон в тюрьму (знаменитое Lock her up!) было всего лишь предвыборным слоганом. Но Байден, похоже, настроен более непримиримо. Он уже окрестил сторонников Трампа «самой радикальной политической организацией в американской истории», то есть основание для преследования тех, кто пока еще свободно скандирует Make America Great Again, озвучены на высшем уровне. Что это, если не начало холодной гражданской войны? Которая в самый неожиданный и неподходящий момент вполне может перейти в горячую фазу…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора