Саудовский дипломат умер в Египте во время речи о встрече с Богом

Известный саудовский дипломат Мухаммед аль-Кахтани скончался во время речи на Арабо-Африканской конференции в доме пограничной охраны в столице Египта Каире.

Последними словами дипломата стали рассуждения о Боге.

«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего господа со здоровым сердцем», — приводит последние слова мужчины портал Tahiamasr.

Дипломат прервал речь, потерял сознание и упал. Рядом с ним находились его супруга и врач-кардиолог. Мужчине оказали первую помощь, но он скончался. Произошедшее попало на видео.

В связи с кончиной дипломата мероприятие отменили.