Саудовский дипломат умер в Египте во время речи о встрече с Богом
Известный саудовский дипломат Мухаммед аль-Кахтани скончался во время речи на Арабо-Африканской конференции в доме пограничной охраны в столице Египта Каире.
Последними словами дипломата стали рассуждения о Боге.
«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего господа со здоровым сердцем», — приводит последние слова мужчины портал Tahiamasr.
Дипломат прервал речь, потерял сознание и упал. Рядом с ним находились его супруга и врач-кардиолог. Мужчине оказали первую помощь, но он скончался. Произошедшее попало на видео.
В связи с кончиной дипломата мероприятие отменили.