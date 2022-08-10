Алексей Учитель рассказал о способности быть стойким и держать удар в искусстве

Режиссер и продюсер Алексей Учитель убежден, что задача режиссера — снимать кино, и делать это как можно талантливее и отважнее, а также уметь держать удар и выполнять задуманное до конца, рассказал он «Известиям» в среду, 10 августа.

Он считает, при любых условиях и обстоятельствах снимать кино можно и нужно, вопросы «что», «как», «каков подход» — это уже выбор, а можно или нельзя — человек должен решать сам.

«После фильма «Матильда» меня иногда спрашивали, можно ли теперь снимать хоть что-то про императора Николая II. Раз такой вопрос возникает, значит, есть страх. И вот это как раз страшно! Я повторяю в миллионный раз: если произведение не нарушает конкретных законов, то автор имеет право сказать то, что он хочет. Это не должно быть пошло или плохо по ремеслу, но это другой вопрос. Если законы не нарушены, то и запретить никто не может! И кричать, что нужно это остановить, угрожать — тоже никто не имеет права. Наш опыт с «Матильдой» и «Цоем» это доказал. Даже Наталья Поклонская в итоге признала, что была неправа. Сын Виктора Цоя проиграл нам все суды, и это с самого начала было ясно», — рассказал Учитель.

Режиссер напомнил, что со времен фильма «Рок», где ему пытались вырезать одну сцену (безуспешно), никто на официальном уровне от него не требовал что-то убрать из картины.

«Поэтому нужно быть стойким, держать удар и делать до конца что задумал. Всё равно надо производить. Наши фильмы и раньше за рубежом покупали не очень, особенно Европа и Америка. Кроме того, какие-то рынки сохранились. Куда большие потери связаны с фестивалями. Молодые режиссеры часто намерены именно там себя заявить, особенно дебютанты. Мне кажется, неправильно, со всех точек зрения, лишать их этой возможности», — отметил он.

По мнению Учителя, политика и искусство — разные категории. Показывать и обсуждать фильмы необходимо.

«У нас сейчас есть один дебютный фильм — как раз для фестивалей международного уровня. И как? Ему отрезаются пути на фестивали только потому, что он, как дебют, поддержан государством! Но мы всё равно будем посылать наши фильмы на фестивали», — заявил режиссер и продюсер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в среду, 10 августа:

«Никто от меня не требовал что-то убрать из картины»