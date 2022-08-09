Умер бывший секретарь ЦК компартии Белоруссии Николай Слюньков

Бывший член Политбюро ЦК КПСС и руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков умер в Минске в возрасте 93 лет. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Минского тракторного завода (МТЗ), директором которого политический деятель являлся много лет.

Слюньков родился 26 апреля 1929 года в деревне Городец в Рогачевском районе в простой крестьянской семье. Получил образование в Минском автомеханическом техникуме. А затем начал свою карьеру с должности простого рабочего на МТЗ.

В 1954 году он стал членом КПСС. Также получил заочно высшее образование в Белорусском институте механизации сельского хозяйства. В 1960–1965 годах занимал должность директора Минского завода тракторных запчастей. А затем, с 1965 по 1972 год — директора родного Минского тракторного завода, а затем — и генерального директора Минского тракторного производственного объединения.

В 1972–1974 годах Николай Никитович был первым секретарем Минского горкома партии. Вскоре перспективного управленца заметили в Москве, и в 1974–1983 годах он переехал в столицу в качестве заместителя председателя Госплана СССР. После Слюньков вернулся в БССР, где в 1983–1987 годах был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Беларуси. А затем стал секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро ЦК КПСС.

В 1990 году Николай Слюньков вышел на пенсию и проживал в Минске. Политик являлся лауреатом Госпремии СССР и Героем Социалистического труда. У него остались дочери Инесса и Светлана и сын Сергей.