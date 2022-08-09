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В Крыму воссоздали поселение Древней Греции

Фестиваль живой истории проходит на полуострове уже шестой год
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Фестиваль живой истории «Тарханкут заповедный» состоялся на этой неделе в Крыму, на территории древнего греко-скифского поселения Калос Лимен, где сейчас располагается одноименный заповедник, сообщили в пресс-службе Министерства культуры полуострова.

Мероприятие проводится в поселке Черноморское уже шестой год. В рамках фестиваля на месте древнего поселения для гостей воссоздают атмосферу античной Греции.

Также посетителей фестиваля ждали выставки местных мастеров и членов ассоциации «Ремесленная палата Севастополя», ярмарки, исторические экскурсии, тематические мастер-классы и фотозоны.

Под руководством реконструкторов, гости могли попробовать самостоятельно изготовить старинные стеклянные бусины или изготовить глиняный сосуд.

В рамках культурной программы, зрители увидели спектакль драматического театра Черноморского флота РФ им. Б. А. Лавренева (Севастополь) «Любовь и мудрость Диогена», а также посетили концерты лучших коллективов и исполнителей художественной самодеятельности Черноморского района, уточнили в республиканском минкультуры.

В финале фестиваля зрителям продемонстрировали 3D-модель греко-скифского поселения, существовавшего здесь во время Древней Греции.

Напомним, исторический фестиваль проводится на полуострове с 2016 года. В этом году он был посвящен 35-летию Черноморского историко-краеведческого музея и 25-летию создания историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен».

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