Водитель иномарки насмерть сбил женщину на переходе в Томске

В Томске легковой автомобиль насмерть сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом региональное УМВД сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 9 августа на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 111, когда ее сбил автомобиль Toyota Rav4.

В результате наезда женщина получила различные травмы. Она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет РИА «Томск».

Обстоятельства случившегося, а также личность погибшей устанавливаются. Сейчас правоохранительные органы ищут очевидцев наезда.

4 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пенсионера при наезде мусоровоза в Томске. Водитель спецтехники, двигаясь по дворовой территории задним ходом, сбил и переехал 75-летнего пешехода.