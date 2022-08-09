Озеро «Любовь» благоустроят в Татышев-парке в Красноярске

Зону отдыха благоустроят вокруг озера «Любовь» в Татышев-парке в Красноярске. Начальная стоимость контракта на благоустройство составляет 98,8 млн рублей.

Поисками подрядчика занимается администрация парка. На правом берегу озера планируется обустроить галечный пляж, а на левом берегу появятся большие террасы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Через центр озера пройдет понтонная переправа. Кроме того, по берегам водоема установят скамейки, шезлонги и гамаки, а также оборудуют деревянные дорожки и пешеходные тропы.

Помимо общего благоустройства, подрядчик должен реконструировать дренажный канал для эффективной циркуляции воды.

Ожидается, что работы будут завершены до 15 декабря 2022 года. Общая площадь благоустройства вместе с озером составляет 55,9 тыс. кв. м.