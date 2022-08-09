Теннисистка Серена Уильямс сообщила о завершении карьеры

Теннисистка Серена Уильямс в личном письме, которое опубликовал Vogue во вторник, 9 августа, сообщила о завершении карьеры. Накануне спортсменка вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, обойдя Нурию Парризас-Диас из Испании.

«К сожалению, я не была готова выиграть Уимблдон в этом году. И не знаю, буду ли готова победить в Нью-Йорке. <...> Я ужасна в прощаниях, просто худшая в мире. Но, пожалуйста, знайте, что я благодарна вам больше, чем когда-либо смогу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям. Я буду скучать по той версии себя, той девушке, которая играла в теннис. И я буду скучать по вам», — высказалась Уильямс.

40-летняя американка не играла в туре WTA с прошлого лета. В конце июня текущего года теннисистка заявилась на Уимблдонский турнир, но не смогла пройти первый круг, победу тогда одержала француженка Хармони Тэн. В июле Уильямс выбыла из рейтинга WTA. Спортсменка является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

В марте текущего года первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии объявила о завершении карьеры. Сама она призналась, что больше не испытывает «физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне».