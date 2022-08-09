Жители Ставрополья ожидают суда за мошенничество с фермерским грантом

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фермерским грантом на 14 млн рублей. Фигурантами по нему проходят восемь жителей региона, объединившихся в организованную группу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Установлено, что в течение года обвиняемые направляли подложные документы на получение фермерского гранта. Средства они якобы планировали потратить на строительство теплиц и склада для хранения овощей.

Как уточняет NewsTracker, профильное ведомство одобрило заявку и перечислило 14 млн рублей. Злоумышленники присвоили деньги и поделили их между собой.

Расследование многоэпизодного уголовного дела завершено. Материалы переданы в Ленинский районный суд Ставрополя для рассмотрения. Отмечается, что в отношении одного из участников группы дело было выделено в отдельное производство и уже находится на рассмотрении в суде.