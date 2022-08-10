Китайская грамотность

Еще в 2021 году спрос на китайский юань на Мосбирже был очень умеренным. А по итогам июля 2022-го он стал третьей востребованной иностранной валютой после доллара США и евро. Объемы торгов юанем на Мосбирже достигли 890 млрд рублей, а евро с объемом торгов в 1 трлн рублей совсем ненамного опередил «китайца». Решение о повороте с Запада на Восток, конечно, за инвесторами и вкладчиками, но необходимо учитывать некоторые особенности национальной валюты КНР, чтобы заранее застраховаться от возможных рисков.

Во-первых, китайских юаней, как это ни странно, несколько. Есть так называемый «жэмниньби» (что в переводе означает «народная валюта»), а есть «офшорный» юань. «Народный» юань-жэмниньби используется в Китае для внутренних расчетов, а также торгуется на международных биржах под тикером CNY, при этом его обменный курс регулируется Народным банком Китая. «Офшорный» юань, который используется в основном в международных расчетах, тоже торгуется на биржах, но под символом CNH. Его курс считается менее зарегулированным и более рыночным.

В России на Мосбирже торгуется регулируемый жэмниньби. Народный банк Китая не позволяет национальной валюте сильно колебаться ни в сторону ралли, ни в сторону обвала. Уже достаточно давно обменный курс CNY не выходит за рамки 6–7 юаней за доллар. Действительно, юань можно рассматривать как тихую гавань для вкладчика, только слишком уж тихую: если захотите получить быстрый и высокий доход, играя на разнице курсов юаня к доллару, евро или рублю, скорее всего, ничего не выйдет. Сберегать деньги в юане достаточно безопасно (при условии, что российские банки не преподнесут никаких неприятных сюрпризов), но нужно помнить, что Народный банк Китая в любой момент может обесценить свою валюту, если того потребуют интересы государства и экспортеров. Поэтому не совсем верно рассматривать юань как абсолютно безрисковое средство для хранения сбережений.

Конечно, с точки зрения страхования геополитических рисков китайский юань — оптимальный выбор для российских вкладчиков, поскольку является мировой резервной валютой, а Китай против России санкций не вводил, в отличие от западных стран. Но главной проблемой хранения валютных вкладов в РФ сегодня являются ограничения со стороны ЦБ РФ и комиссии, которые некоторые банки вводят за хранение вкладов в других денежных единицах. Отметим также, что с начала 2022 года юань подешевел к рублю более чем на 23%, и это неудивительно, учитывая, какими темпами в мае–июне укреплялся «россиянин» по отношению к мировым резервным валютам.

Поэтому в этом году средства в российских банках лучше хранить на рублевых депозитах. Если же вы хотите держать деньги в банках длительное время, тогда лучше разделить портфель сбережений между рублями и юанями. И хранить юани в тех банках, где, во-первых, доступна услуга вкладов в китайской денежной единице, во-вторых, нет комиссии за хранение вкладов в иностранных деньгах, в-третьих, достаточно высокий процент по вкладам в валюте (хотя бы 1–1,5% годовых).

В период летне-осенних отпусков россияне, которые предпочитают отдых на заграничных пляжах или в экскурсионных турах за рубежом, часто интересуются: а с какой валютой лучше ехать за пределы России? Тем более что с картой, выпущенной российским банком, далеко не уедешь с тех пор, как Россию покинули Visa и Mastercard. Раньше брали с собой наличные доллары или евро, а сейчас как? Может быть, обменять рубли на юани?

Смысл использовать эту стратегию есть не всегда. Если вы едете отдыхать в Турцию, то юани вам без надобности, так как теперь на всех известных россиянам курортах можно расплачиваться рублями. Если вы едете на отдых в Европу, тогда всё-таки лучше взять с собой старые добрые евро или, например, если у вас открыта мультивалютная карта одной из дружественных стран, вы можете расплачиваться в странах ЕС этой картой и снимать с нее евро. А если поедете на отдых в Таиланд, Вьетнам или в другую дружественную страну Юго-Восточной Азии, тогда лучше заранее поменять рубли на юани и поехать с наличными китайскими деньгами. Не говоря, конечно, о самом Китае, где есть что посмотреть.

А можно ли инвестировать в финансовые инструменты, номинированные в юанях? Тема интересная для будущего, но это зависит от доступа вашего брокера на международные фондовые биржи. Если такая возможность есть, получится купить китайские акции или облигации. Но здесь нужно понимать, что если, например, юань сильно не растет к другим валютам, в том числе к рублю, то на разнице курсов вы теряете, хотя это может быть компенсировано дивидендами или высокой прибылью от разницы цен покупки и продажи.

Пока ситуация с российским рублем не настолько тяжелая, чтобы немедленно продавать нацвалюту и перекладываться в юани. Денежная единица КНР интересна как средство сбережения на длительном временном горизонте. Впрочем, если правительство РФ вернет бюджетное правило в ближайшем будущем, и Минфин начнет приобретать юани в Фонд национального благосостояния, у китайской валюты появится хороший потенциал для роста по отношению к рублю.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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