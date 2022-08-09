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Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

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Фото: youtube.com/Голос/TheVoiceRussia
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Победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков умер в возрасте 98 лет. Об этом 9 августа рассказал в соцсетях наставник проекта Олег Газманов.

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему Небесного», — говорится в сообщении.

Михаил Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. Осенью 2021 года он одержал победу в шоу «Голос 60+». В одном из интервью артист упоминал, что серьезно болеет. У певца было диагностировано онкологическое заболевание, которое ему удалось побороть.

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