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Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста в Череповце

Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия нового моста через реку Шексну в Череповце в Вологодской области. Об этом говорится в заявлении Кремля 9 августа.

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Как сообщили в пресс-службе, церемония состоится 10 августа. Российский лидер будет участвовать в ней по видеосвязи.

Отмечается, что строительство Архангельского моста завершилось раньше намеченных сроков — изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце должно понизить высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.

Новый автомобильный маршрут, который будет запущен одновременно с мостом, создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна и свяжет четыре крупных микрорайона Череповца. Это позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта и упростит доступ к заводам ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

В феврале губернатор Олег Кувшинников сообщал, что строительство Архангельского моста в Вологодской области вышло на финальный этап. Подрядчик к тому времени уже соединил две половины сооружения и объект был готов на 82%. Кувшинников подчеркнул, что в августе сооружение должны ввести в эксплуатацию.

В июле губернатор отметил, что длина нового моста составляет 1,132 км, ширина — 30,6 м. На стройплощадке над его сооружением три года работало более 880 человек — и дорожные, и мостостроители. На мосту также установлены 1188 светильников.

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