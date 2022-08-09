Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста в Череповце
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия нового моста через реку Шексну в Череповце в Вологодской области. Об этом говорится в заявлении Кремля 9 августа.
Как сообщили в пресс-службе, церемония состоится 10 августа. Российский лидер будет участвовать в ней по видеосвязи.
Отмечается, что строительство Архангельского моста завершилось раньше намеченных сроков — изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце должно понизить высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.
Новый автомобильный маршрут, который будет запущен одновременно с мостом, создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна и свяжет четыре крупных микрорайона Череповца. Это позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта и упростит доступ к заводам ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».
В феврале губернатор Олег Кувшинников сообщал, что строительство Архангельского моста в Вологодской области вышло на финальный этап. Подрядчик к тому времени уже соединил две половины сооружения и объект был готов на 82%. Кувшинников подчеркнул, что в августе сооружение должны ввести в эксплуатацию.
В июле губернатор отметил, что длина нового моста составляет 1,132 км, ширина — 30,6 м. На стройплощадке над его сооружением три года работало более 880 человек — и дорожные, и мостостроители. На мосту также установлены 1188 светильников.