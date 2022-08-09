Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста в Череповце

Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце

9 августа 2022, 15:07 0

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев