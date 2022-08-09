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Карта спецоперации на Украине 9 августа

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Фото: Министерство обороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

Отдельно в Минобороны рассказали о числе иностранных наемников на Украине. За почти четыре недели, с 8 июля по 5 августа, в результате наступательных действий ВС РФ, а также сил ЛНР и ДНР число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек. При этом за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.

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