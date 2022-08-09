Еще три детских сада возведут в Липецкой области

В Липецкой области на средства инфраструктурного кредита намерены возвести три новых детских сада. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает в своем Telegram-канале.

Проекты строительства уже подготовлены. Два детсада появится в Липецке — в микрорайонах Университетский и Звездный, еще один — в Усмани.

Как уточняет LipetskMedia, детсад в Усмани сможет принять 200 воспитанников. В Липецке учреждения рассчитаны на 224 и 350 мест.

В зданиях обустроят медблоки, прачечные, вспомогательные и технические помещения, пищеблоки. Завершить строительство планируется до конца 2023 года.