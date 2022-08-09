В МИЦ «Известия» обсуждают проблему транспортного шума в городах по ночам
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Законодательное регулирование допустимого уровня шума от автомобилей и мотоциклов в ночное время».
Как часто жители Москвы и других городов России жалуются на нарушение тишины в ночное время? Почему нынешние законы и практики не могут быть признаны эффективными? Какие законодательные меры предлагает партия «Новые люди», чтобы защитить право людей на спокойный отдых и сон?
Участники:
- Владислав Даванков, вице-спикер Государственной думы РФ; первый заместитель руководителя партии «Новые люди»;
- Александр Дёмин, председатель комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству (онлайн);
- Анна Трофименко, руководитель Московского отделения партии «Новые люди»;
- Иван Киреев, житель района Печатники г. Москвы, мотоциклист;
- Даниил Усов, лидер инициативной группы района Хамовники г. Москвы;
- Андрей Воронков, эксперт по шумоизмерительным системам.