Умер японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ

Скончался японский дизайнер, модельер и основатель одноименного бренда Иссэй Миякэ. Об этом 9 августа сообщила газета Nikkan Sports.

«Стало известно, что модельер Иссей Миякэ умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5-го числа», — пишет издание.

Ему было 84 года.

Миякэ родился в апреля 1938 года в городе Хиросима. В 1964 году окончил Токийский университет искусств Тама по специальности «графический дизайн». Работал в Нью-Йорке и Париже. В 1970 году основал студию дизайна.