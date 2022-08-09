Столетие образования СССР отметят масштабной выставкой в Манеже

Выставка «Дом культуры СССР» откроется в Московском манеже 26 декабря 2022 года. Об этом «Известиям» во вторник, 9 августа, рассказала гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Над проектом, который объединит множество экспонатов из России и стран СНГ, работают директора главных отечественных музеев страны (Третьяковка, Музей архитектуры и др.).

«Это масштабное размышление о наследии, которое нам оставил советский период, аутентичный срез культуры. Мы затронем все сферы: театр, кино, изобразительное и монументальное искусство, скульптура, литература... Получится история про большую единую страну, которая породила огромный художественный мир» — сказала Галактионова.

Среди кураторов экспозиции — гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава Музея архитектуры Елизавета Лихачева, гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая и другие ведущие специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 09 августа, в 10:00:

«Россия по-прежнему собирает вокруг себя культурный мир в границах СССР»