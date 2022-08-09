«Это было гарантией, что предприятия не закроются и смогут платить зарплату»

Объем промышленного производства в Москве за шесть месяцев 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Санкции и разрыв логистических цепочек еще оказывают на столичных предпринимателей серьезное влияние, но многие отрасли не только справляются с кризисом, но и продолжают развиваться и выстраивать инвестиционные программы. В этом им помогает городское правительство: сейчас оно предлагает более 70 антикризисных мер поддержки бизнеса. О том, как работает в сегодняшней ситуации московская промышленность, «Известиям» рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский. Корреспондент застал его на концерте классической и джазовой музыки в рамках проекта «Моспром вдохновляет».

— Каковы были первоначальные ожидания относительно промышленного производства в Москве в этом году?

— Мы не сомневались, что в текущих условиях промышленность будет расти. Это вдвойне важно с учетом наших мер по части стимулирования инвестиционного спроса и инвестиционной активности. Цифры оптимистичные. Надеемся, что к концу года они не только не станут хуже, но и улучшатся.

В городе появились такие драйверы развития промышленного производства, как фармацевтика, изготовление медицинских изделий, пищевая промышленность. Это говорит о том, что поддержка, предложенная мэром Москвы, не проходит даром, а выливается в реальные результаты.

— Дело только в мерах поддержки или что-то еще способствовало росту?

— Здесь несколько факторов. Первое: после того как компании из недружественных стран покинули рынок, у нас освободились многие ниши. Этим пользуются московские промышленники, производя продукцию отличного качества.

Второе — наши меры поддержки: финансовые и нефинансовые. Активность наблюдается и в той, и в другой. Финансовые меры — это в первую очередь предоставление фактически бесплатных денег на длительный срок. Они дают предпринимателям уверенность. Когда ключевая ставка вела себя нестабильно, город сохранял достаточно низкую активную ставку, и это было гарантией, что предприятия не закроются, смогут платить зарплату, покупать сырье, материалы, ремонтировать оборудование и так далее. Это придает производителям уверенность. Сейчас, когда ситуация в экономике нормализовалась и ключевая ставка уже находится на адекватном докризисном уровне, мы идем дальше — не просто поддерживаем операционную деятельность предприятий, но и развиваем инвестпрограммы.

Недавно мэр Москвы принял решение снизить активную ставку по кредитам на инвестпрограммы до 3% годовых. Это самая низкая ставка, какая сейчас есть где-либо в экономике на федеральном и региональном уровнях. Промышленники могут брать кредиты на три года с суммой до 3 млрд рублей. Это существенные средства, которые могут стать стимулом для развития новых производственных площадок, покупки оборудования, строительства новых помещений и прочее.

Мы хотим, чтобы наши предприятия развивались, и даем им финансовые возможности, в том числе займы и субсидии, на которые они могут наращивать производство. Все это позволит реальному сектору экономики Москвы активно расти.

— Какими нефинансовыми мерами могут воспользоваться промышленники Москвы ?

— Нефинансовые меры пользуются не меньшей популярностью среди наших предприятий. В частности, в начале апреля мы запустили Центр поддержки промышленности. Он решает абсолютно любые производственные и непроизводственные проблемы, является своеобразным бизнес-ангелом для предпринимателей. Например, мы помогаем с созданием парковочного пространства около предприятия, эту задачу сам завод не мог решить несколько лет, решили множество земельно-имущественных вопросов.

Запустили и еще один сервис, который пользуется популярностью, — подбор альтернативных поставщиков. Так как многие логистические цепочки оказались разорваны, мы либо помогаем с доставкой , в том числе через соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр», либо находим замену тому или иному иностранному поставщику сырья и оборудования на российском рынке. Много продукции у московских производителей, а также у компаний из дружественных нам стран, в том числе на портале торговой кооперации.

— Какие еще проблемы возникают у предпринимателей? Все-таки санкционное давление еще сильное.

— Изменились экспортно-импортные потоки. Это особенно серьезно для экспортеров. У нас есть предприятие, которое поставляло продукцию исключительно для Boeing и Airbus. Естественно, когда иностранные компании отказались с нами работать, пришлось искать новый рынок сбыта, перепрофилироваться. Стараемся помочь, но история сложная, потому что емкость рынка везде разная. США и Европа — это значительная доля, мы сейчас замещаем ее Азией и внутренним рынком, но нужно время.

Чтобы перестроиться, предприятию необходимо пройти некий шоковый этап и затем выровнять производственную деятельность. Безусловно, есть сложности с ценообразованием, но и федеральный центр, и региональные правительства активно занимаются решением этих проблем. В первую очередь это касается тех, кто поставляет сырье.

Мы стараемся решать эти задачи быстро. Сейчас делаем акцент не только на поддержание текущего уровня, а именно на развитие. В условиях, когда надеяться не на кого, наши производители создают реальные товары, которые осязаемы и которые действительно имеют большую ценность.

Важно и то, что сама система ценностей у людей в последние месяцы сильно трансформировалась. Раньше мы порой не очень хорошо относились к результатам производственной деятельности наших предприятий, смотрели куда-то на сторону и пытались покупать что-то заграничное, хотя сами производили лучшие образцы. От этой ментальности удалось уйти.

— И как вы оцениваете темпы импортозамещения?

— Мы немного изменяем понятие «импортозамещение». С одной стороны, это, конечно, важный процесс, который восстанавливает привычный уровень потребления для граждан. С другой — этот термин всегда отбрасывает нас на шаг назад, словно мы догоняем технологию зарубежного производителя и пытаемся ее перенять, а наши иностранные партнеры уходят вперед.

Поэтому мы для себя выстроили другую идеологию и занимаемся развитием критически важных отраслей. Делаем акцент на сферах, которые создадут для нас не только техническую безопасность, но и помогут осуществить прорыв. Наши задачи — победить в конкурентной борьбе и сделать так, чтобы продукция отечественных предприятий была конкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и рынках других стран, чтобы предприниматели могли продавать продукцию по максимально выгодной цене, получать прибыль и развивать производство.

— А какие направления сейчас можно назвать флагманскими? Относится ли к ним фармацевтическая отрасль?

— Безусловно. Есть несколько важных ключевых направлений, которым мы уделяем особое внимание. Это в том числе фармотрасль, потому что от фармацевтики зависит безопасность наших граждан. Задача — максимально локализовать производство не только готовых лекарственных форм, но и химических субстанций, чтобы и сырье, и конечные продукты производились на территории России, а еще лучше Москвы.

Еще одна такая отрасль — автомобилестроение. Сейчас на «Москвиче» занимаемся созданием будущего электромобиля. Это тоже важная задача, которую надо решить не только ради сохранения рабочих мест, но и чтобы перейти к качественно новому уровню производства с точки зрения как промышленности, так и экологии.

Есть и другие не менее важные для горожан отрасли. Это пищевая промышленность, производство стройматериалов, а Москва — лидер в Европе по темпам и объему строительства. Большое внимание уделяем микроэлектронике, фотонике: без них не смогут существовать многие смежные отрасли. Стараемся вместе с производителями создать важную инфраструктуру на территории города, которая поможет нам обеспечить технологическую безопасность в будущем.

— Сегодня на концерте огромное количество людей, даже немного неожиданно. Зачем город проводит такие мероприятия? Что вы сами о нем думаете?

— Такое событие вызывает очень разные чувства. С одной стороны, мы сейчас находимся на промышленном предприятии, где не такой уровень комфорта, как в концертном зале или театре. Но все вокруг дышит работой, производством, и это заряжает.

С другой стороны, на сцене — звезды мировой музыки, и, конечно, есть желание послушать, понаблюдать, как они творят прекрасное в непривычных условиях. Ну и очень важна атмосфера в зале. Сегодня на концерт пришли как обычные горожане, так и промышленники — представители заводских династий, различных предприятий. Энергетика, которую создают эти люди, дает большой заряд и желание создавать что-то новое и прекрасное.

Мне кажется, такие мероприятия должны стать доброй традицией и проходить в городе регулярно.