В Минобрнауки не готовили документы по стратегии развития фармотрасли

При Минобрнауки РФ были созданы рабочие группы по ключевым отраслям, в том числе «Лекарственные препараты и медицинские изделия», но не готовились программные документы и концепции стратегий развития отдельных отраслей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства в понедельник, 8 августа.

В ведомстве рассказали, что рабочие группы были созданы в рамках формирования предложений по организации работы по научно-технологическому развитию российской экономики. По итогам работы группы «Лекарственные препараты и медицинские изделия» предварительно проанализировали состояние отрасли и подготовили предложения по развитию сферы исследований и разработок, подготовки кадров и развития промышленности РФ в контексте научно-технологического развития экономики страны в целом.

«При этом в задачи рабочих групп не входили вопросы подготовки программных документов или разработки концепций стратегий развития отдельных отраслей и, соответственно, в рамках работы указанных групп такие документы не готовились», — отметили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что информация РБК о том, что рабочие группы сформировали в рамках стратегических сессий по развитию курируемых отраслей, не соответствует действительности, поскольку они были сформированы по другому поручению премьер-министра России.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на концепцию поддержки фармотрасли, разработанную экспертами одной из рабочих групп при Минобрнауки, сообщило, что Россия к 2030 году собирается обеспечить лекарственный суверенитет, при котором произведенные в стране медикаменты и диагностические системы заняли бы 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном. Подчеркивалось, что на эти цели нужно более 200 млрд рублей.

На прошедшей в начале июля сессии, посвященной здравоохранению и демографии, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в дополнение к принятым весной мерам по поддержке фармотрасли (ввоз препаратов в оригинальной упаковке в случае риска дефицита лекарства, ускоренная процедура регистрации) нужно продолжать разработку новых медикаментов. По словам одного из источников РБК, для этого сформировали рабочие группы при Минобрнауки — по приборостроению, новым материалам, биотехнологиям, фармацевтике и др.

Сейчас произведенные в России активные фармсубстанции используются в 20% лекарств, производимых в стране. В планы входит и обеспечение российского производства субстанций отечественными интермедиатами — сейчас в стране их не делают, а 87% из них производится в Китае. В рамках реализации концепции к 2030 году Россия хочет вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных лекарств собственного производства.

В конце марта Минздрав сообщил о возможности закупать отдельные виды медикаментов, по которым может возникнуть дефицит. Ведомство собиралось приобретать отсутствующие в обращении препараты, в том числе те, что не были зарегистрированы на территории РФ.