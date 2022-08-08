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Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Президент РФ Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации 8 августа.

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«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Шахназарова Карена Георгиевича», — говорится в тексте документа.

Кроме того, орденом Александра Невского награжден посол России в Польше Сергей Андреев.

Карен Шахназаров — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, народный артист РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и двух Государственных премий Российской Федерации. С 1998 года Шахназаров является гендиректором «Мосфильма».

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