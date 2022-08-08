Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации 8 августа.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Шахназарова Карена Георгиевича», — говорится в тексте документа.

Кроме того, орденом Александра Невского награжден посол России в Польше Сергей Андреев.

Карен Шахназаров — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, народный артист РФ. Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и двух Государственных премий Российской Федерации. С 1998 года Шахназаров является гендиректором «Мосфильма».