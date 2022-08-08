Сосудистый центр открыли на базе горбольницы Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на базе горбольницы № 7 создали региональный сосудистый центр. Церемония открытия прошла в субботу, 6 августа.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации, средства на закупку высокотехнологичного оборудования были выделены из регионального бюджета. Чтобы разместить технику, пришлось провести перепланировку и капитально отремонтировать несколько помещений.

Новейшее оборудование позволит оперативно диагностировать патологии и успешнее бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Издание Transsibinfo.com уточняет, что специалисты сосудистого центра уже приняли первого пациента и провели операцию, которая прошла успешно.