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Отмена валюты

Аналитик Алексей Тараповский — о сокращении роли доллара в российской экономике
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На прошлой неделе Банк России опубликовал сообщение о том, что посодействует «ускорению естественного процесса девалютизации» и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества операций в «токсичных» валютах. Говоря простым языком, действия регулятора призваны не повлиять тем или иным образом на курс рубля к доллару и евро, на его укрепление или ослабление, о котором все так много говорят. Основная цель — минимизировать в принципе роль этого курса в экономике страны.

За последние 30 лет зависимость от иностранной валюты росла из года в год. По данным Банка России, только в 2021-м внешнеторговый оборот составил $798 млрд, что по факту является одним из рекордных показателей.

Однако в нынешних реалиях мы все понимаем, что такая зависимость ставит под угрозу всю экономическую стабильность страны, и единственное верное решение заключается именно в минимизации оборота валюты.

В течение последних месяцев мы наблюдали настоящую «битву титанов», в которой страны Запада пытались ограничить предложение (заморозка валютных резервов ЦБ, запрет на ввоз в Россию наличной валюты), следствием чего должно было стать обрушение рубля «до 200», а Банк России отвечал своими взвешенными мерами по снижению спроса (заморозка валютных вкладов, ограничения на вывод валюты из страны и прочие).

Эту «битву» Россия быстро выиграла, чему немало способствовали непоследовательность и несогласованность действий «западных партнеров», которые продолжили платить за основные статьи российского экспорта (нефть и газ) и одновременно ввели ограничения на импортные товары, которые Россия покупала на Западе за валюту. В итоге долларов и евро в экономике стало настолько много, а спрос на них настолько сократился, что мы от почти 120 рублей за доллар приблизились к отметке около 50 рублей, и все это за какие-то два-три месяца.

Более того, оказалось, что обмен валюты и вывод капитала за рубеж можно было и не ограничивать, результат был бы примерно тем же. Но это понятно задним числом, а на дуэли решения нужно принимать быстро.

Победа, однако, оказалась пирровой: российский бюджет, традиционно построенный на нефтегазовых доходах, то есть формируемый в результате продажи за рубли заработанных долларов и евро, недополучил триллионы. Поэтому сейчас усилия ЦБ и Минфина направлены на возвращение к среднему значению курса в районе 70 рублей за доллар.

Одновременно с этим мы видим, что правительство совершает попытки «заглянуть в будущее» и приучить экономику (точнее, ее кровеносную систему — финансовые институты) к реальности, где доходы российского бюджета строятся не на поступающих в страну долларах и евро, а на других альтернативных валютах.

Как это скажется на курсе доллара и евро? Чем меньше становится рынок этих валют, тем он волатильнее. На маленький рынок больше влияют случайные факторы, в том числе панические настроения среди населения. Но с учетом того, что в руках у государства остается «дубина» валютных интервенций (главного инструмента, позволяющего «сбить» курс до нужных значений), представляется, что контролировать курс и нивелировать невыгодные колебания Банку России станет проще, так как на это нужно будет меньше долларов и евро. Уверен, что ЦБ будет активно пользоваться этим инструментом для удержания курса в пределах нужных значений.

Автор — основатель Anderida Financial Group

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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