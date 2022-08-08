Власти Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире»

Власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом, об этом сообщает телекомпания YLE. По данным СМИ, демонтаж связан с планами по перестройке улицы, где находился монумент, передает телеканал «Известия». На его месте появится тротуар, а по улице проложат трамвайную линию. Проект не предусматривает возвращение скульптуры обратно. Памятник «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы в 1989 году, и был установлен год спустя. Он изображает людей с разных континентов, которые держат в руках земной шар.

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