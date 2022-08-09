Трансактивизм по франшизе

Современная гендерно-нейтральная повестка Запада характеризуется намеренным разрушением связи между полом человека и его социальной ролью. Так называемая «небинарность» возводится в культ: североамериканские и европейские спортсмены, ученые, музыканты, квалифицированные военнослужащие и чиновники, совершившие трансгендерный переход, становятся своебразными «послами доброй воли», проводниками либеральных ценностей и лидерами мнений евро-атлантического сообщества.

Идеи «гендерной некомформности» обладают свойством внушать обманчивое восприятие прогрессивности их приверженцам — желающих ощущать себя чуть более «продвинутой и свободной от предрассудков» личностью на территории США, ЕС, Великобритании (и бывших доминионов, колоний и протекторатов) находится немало. Данный факт играет на руку заказчикам указанных политтехнологий: очевидно, с Капитолийского холма весьма удобно наблюдать за общественными разломами, происходящими в странах — адептах западной культуры.

Американский «трансактивизм» легко передается по франшизе, однако реальная стоимость подобной сделки написана мелким шрифтом в самом конце договора, который и дочитывать вовсе не обязательно. Так, привыкший верить на слово заокеанским партнерам истеблишмент Северной Европы уже давно расписался в отказе от суверенных концепций о социальном устройстве: в частности, в Швеции еще с 1998 года действует поправка к закону об образовании, устанавливающая необходимость продвижения гендерно-нейтральной политики в государственных школах всех уровней. С недавних пор к интерсекс-программе подключился и ряд детских садов этого крупнейшего государства Северной Европы, причем данные разрушительные тенденции естественным образом распространяются по всему Скандинавскому полуострову, которому свойственно во многом ориентироваться на Стокгольм.

Что происходит за закрытыми дверьми подобных образовательных учреждений? По сведениям норвежской газеты Dagbladet, детей там называют друзьями, а не мальчиками и девочками, местоимения «он» и «она» заменены общим гендерно-размытым понятием, запрещены игрушки, разделенные по половому признаку, как не допускаются и легкие преференции для девочек, принятые в «незападном мире» — комплименты внешнему виду и другие джентельменские жесты, которые обычно свидетельствуют о наличии культурного воспитания (несмотря на это, идейные вдохновители этого проекта заявляют, что ничего не отнимают у детства, а только дополняют его).

Североевропейский экспертный консилиум пока не смог прийти к единому мнению о результатах проводимых соответствующим образом экстремальных экспериментов — путь к построению наднациональной идентичности оказался более тернист и непредсказуем, чем изначально предполагалось (на текущий момент задокументированы только осторожные наблюдения о том, что ребенок, прошедший описанную «школу», сложнее распознает пол своего собеседника).

Одно можно утверждать с уверенностью — перечисленные опыты на детях подрывают представления о нуклеарной семье и браке, что верной дорогой ведет к социальной деструкции. На недопустимость пропаганды сексуальных перверсий указывал авторитетный австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд в работе «Тотем и табу» (1913 год): «Преодоление публичных запретов способно будить подобные желания у других, вызывать амбивалентный конфликт… Нарушение известных запретов табу представляет опасность, поскольку возможность подражания способна привести к распаду общества».

Открытый таким образом ящик Пандоры вводит в искушение, имея особенность переноситься на все новые объекты. В частности, многократно чествованный в либеральных кругах адмирал корпуса службы общественного здравоохранения США, профессор педиатрии и помощник министра здравоохранения Рейчел Левин в июле выступил с призывом «поддержать и расширить возможности молодежи путем медикаментозной помощи трансгендерам согласно утвержденному полу».

Инициатива была высказана в качестве экспертного мнения в авторской программе на канале MSNBC, доступном в Северной Америке, Южной Африке и на Ближнем Востоке. Профессиональная непринужденность, с которой были сделаны подобного рода кощунственные и категорически неприемлемые, в частности, для всего арабского мира заявления, по всей видимости, объясняется тем простым фактом, что Рейчел Левин совмещает должность помощника министра здравоохранения США (ранее — главного врача штата Пенсильвания) с членством в правлении организации по защите прав ЛГБТ «Equality Pennsylvania».

На этом культурно-политическом ландшафте происходят и крайне полярные процессы: в начале августа 2022-го премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп приняли участие в конференции консерваторов (CPAC) в Далласе, штат Техас. Европейский политик, в частности, пожелал мировому сообществу «меньше гендеров и больше рейнджеров», а бывший хозяин Овального кабинета, в свою очередь, высказал мнение о подрывном характере деятельности Джо Байдена, не скрывая своих намерений взять реванш и исправить ситуацию.

Регресс новых поколений и политико-социальный крен на Западе становятся всё более заметны — по данным Института Гэллапа, полученным в ходе опроса населения США в 2021 году, каждый шестой совершеннолетний гражданин, родившийся в 1997 году и позже, относит себя к представителям ЛГБТ+. Стоит отметить, что крупная неправительственная ЛГБТ+ организация GLAAD (штаб-квартира которой расположена в Лос-Анжелесе), является влиятельным актором во всех избирательных процессах в США и проявляет заметный интерес к так называемому «проекту ответственности Трампа» (Trump Accountability Project), инициированному в соцсетях бывшим пресс-секретарем Национального комитета Демократической партии Хари Севуганом, цель которого — внести в черный список всех чиновников, которые работали на ушедшую республиканскую администрацию, что больше похоже на средневековые представления о личной вендетте, нежели на внутриполитический дискурс.

Обманчиво новаторская философия гендера, сформированная на рассуждениях о том, как быть человеком, не подвергаясь ограничениям, построенным на половой принадлежности, заключается в разрушении издревле установленных правил взаимоотношений между людьми, народами, цивилизациями. Продвигая иллюзию общего дела путем неуместной экстравагантности, адепты западного типа мышления, подобные Левину, на наших глазах упиваются концепцией развитой государственности, медленно, но верно подводя человечество к опасной черте.

Для нас речь идет не столько о нравственно-оценочных категориях «добра» и «зла», сколько о вполне прикладном вопросе обеспечения национальной безопасности: как выстраивать внешнеполитическую линию с государствами, для которых гендерная проблематика составляет стержневой стратегический интерес? Ответ, безусловно, есть. Он был дан президентом России Владимиром Путиным в ходе XVIII ежегодного заседания Валдайского клуба в 2021 году: «Значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности».

Происходящее в Евро-Атлантике смещение коренных ценностных ориентиров, связанное с лоббированием интересов различного рода меньшинств, подталкивает государства (в частности, входящие в ШОС и РИК), не готовые воспринять подобного рода над-идеи, более того, видящие в них глубинное противоречие с собственными культурными универсалиями, к совместной выработке единой стратегии, базирующейся на подходах традиционализма.

Уверены, что будущее человеческой цивилизации за традиционными ценностями, которые сделают мир открытым для союза мужчины и женщины, счастливого детства и невозможности гендерного коктейля, столь пагубного для развития современного общества.

Авторы — проректор и аспирантка Дипломатической академии МИД России

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