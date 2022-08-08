Шесть мостов отремонтируют в Томской области за два года

Ремонт шести мостовых переходов запланирован в Томской области на 2023–2024 годы. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева.

В следующем году работы пройдут на реке Кайма у границы Томской области, реке Кия в Зырянском районе и реке Порос в Томском районе. В 2024 году будут отремонтированы мосты через реку Чая в Колпашевском районе, реку Шегарка в Кривошеинском районе и Северный мост в Томске.

Программа по ремонту мостов, находящихся в собственности региона, стартовала в 2019 году. В 2021 году финансирование пришлось урезать из-за нехватки средств в региональном бюджете. Вместо пяти объектов были отремонтированы четыре. По словам Баева, всего в рамках программы отремонтировано 14 мостов общей протяженностью 664 м.