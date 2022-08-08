Ушел из жизни звезда сериала «Частный детектив Магнум» Роджер Мосли

Американский актер Роджер Э. Мосли, наиболее известный по роли пилота вертолета Теодора Т.С. Кальвина в сериале «Частный детектив Магнум», ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщила дочь артиста.

«Мы никогда не сможем оплакать этого удивительного человека. Он был бы против любых слезы по себе. Пришло время прославлять его наследие», — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что Мосли скончался ночью, находясь в кругу семьи.

Среди других заметных проектов актера — фильмы «Белые львы», «Незаконное проникновение» и «Письма убийцы». Кроме того он сыграл главную роль в байопике «Ледбелли» о судьбе легендарного блюзового исполнителя Хадди Уильяма Ледбеттера.