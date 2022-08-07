Краснокнижную серую жабу заметили в районе Кандалакши

Рядом с небольшим озером в дачном поселке «Динамо», который находится между Кандалакшей и населенным пунктом Белое море в Мурманской области, заметили краснокнижную серую жабу. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на волонтера Кандалакшского природного заповедника Даниэля Колинько.

Как отмечается в материале, место находится севернее обычного ареала обитания такой жабы.

«Остров Великий и соседствующий с ним Ковдский полуостров, входящие в состав Кандалакшского заповедника, — немногие участки в Мурманской области, где серая (или обыкновенная) жаба находит себе подходящие нерестовые водоемы», — также рассказали в заповеднике.

Серая жаба — единственная амфибия, которая занесена в Мурманской области в Красную книгу.