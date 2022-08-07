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На Алтае второй раз за сезон зацвел маральник

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В Республике Алтай второй раз за сезон зацвел маральник. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает altapress.ru со ссылкой на страницу Алтайского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Цветы заметили на маршруте к водоскату Учар.

По словам специалистов заповедника, вторичное цветение маральника и некоторых первоцветов, которые обычно цветут в апреле, в последние годы стало обычным явлением.

В материале отмечается, что в республике практически каждый год повторно цветут рододендрон даурский, ветреница алтайская, одуванчик лекарственный и купальница азиатская. Этому способствуют жаркая погода и высокая влажность в республике в конце лета.

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