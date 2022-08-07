Реклама
Прямой эфир
Мир
Перемирие в Газе начнется в 20:00 по местному времени
Мир
Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России
Общество
Конюхов и Потапкин прервали полет на полюс по техническим причинам
Мир
Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных
Мир
Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом
Мир
В Швеции рождаемость упала до самого низкого за 20 лет уровня
Общество
Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области
Мир
В Китае из-за пожара обрушился 900-летний деревянный мост
Мир
Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС
Мир
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Турции
Экономика
Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
Мир
Военные уничтожили под Николаевом 45 т боеприпасов от стран НАТО

В Брянске подростка осудили на три года за рассылку ложных сообщений о теракте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клетнянский районный суд Брянской области приговорил несовершеннолетнего местного жителя к трем годам условного срока за массовую рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах на территории страны. Об этом сообщили 7 августа в УФСБ по региону.

Минная инициатива: кто и зачем терроризирует российские школы
Как подростков втягивают в киберпреступность и сколько на этом зарабатывают создатели сваттинг-сообществ

«В июле 2022 года решением ‹...› суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Известно, что осужденный, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие более 30 писем, содержащих эту информацию. В ходе проверки выяснилось, что присылаемая подростком информация являлась ложной.

11 марта в ФСБ РФ сообщили, что в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, которые на протяжении нескольких лет «минировали» различные объекты на территории этих и других государств за денежное вознаграждение.

5 марта сообщалось о задержании 40 подозреваемых в телефонном терроризме в Санкт-Петербурге. Преступники использовали программно-аппаратные средства высокоуровневой сетевой анонимности, позволяющие менять абонентские номера телефонов. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи и электронные носители.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022