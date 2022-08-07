В Брянске подростка осудили на три года за рассылку ложных сообщений о теракте
Клетнянский районный суд Брянской области приговорил несовершеннолетнего местного жителя к трем годам условного срока за массовую рассылку писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах на территории страны. Об этом сообщили 7 августа в УФСБ по региону.
«В июле 2022 года решением ‹...› суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года», — говорится в сообщении.
Известно, что осужденный, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие более 30 писем, содержащих эту информацию. В ходе проверки выяснилось, что присылаемая подростком информация являлась ложной.
11 марта в ФСБ РФ сообщили, что в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, которые на протяжении нескольких лет «минировали» различные объекты на территории этих и других государств за денежное вознаграждение.
5 марта сообщалось о задержании 40 подозреваемых в телефонном терроризме в Санкт-Петербурге. Преступники использовали программно-аппаратные средства высокоуровневой сетевой анонимности, позволяющие менять абонентские номера телефонов. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи и электронные носители.