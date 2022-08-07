Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции

Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив на $400 млрд по снижению инфляции, передает телеканал «Известия».

Законодатели намерены снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также на защиту климата. Кроме того, предполагается увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства. С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

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