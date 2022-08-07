CBS узнал о не доходящей до ВСУ западной военной помощи
Большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS, передает телеканал «Известия».
Отмечается, что большая часть оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, где союзники США и НАТО быстро переправляют его через границу. Контроль американской стороны заканчивается, когда военная помощь попадает в руки украинских чиновников.
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