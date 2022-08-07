Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Турции

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил телеканал A Haber.

Как отмечается в сообщении, в 11:02 по местному времени (совпадает с мск) в районе Каш произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Также сообщается, что эпицентр землетрясения, который был на глубине 31,89 км ниже поверхности моря, находился в 3,85 км от района Антальи Каш.

4 августа сообщалось, что в Японии в префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как отмечалось, сейсмическая активность наблюдалась в городах Исиномаки, Марумори, Фукусима, Сома, Нихонмацу, Тамура, Минамисома, Дате, Коори, Куними, Кавамата, Нараха, Футаба, Намие и деревне Изумидзаки.