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Дворковича переизбрали на пост главы FIDE

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 7 августа организация сообщила на своей странице в Twitter.

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Кандидатуру россиянина поддержали 157 проголосовавших. Украинец Андрей Баришполец набрал 16 голосов.

Переизбрание Дворковича президентом FIDE говорит об эффективности его работы на этом посту, отметил пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков. Он назвал значимой его победу и подчеркнул, что в Кремле следили за ходом выборов.

«Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — сказал он ТАСС.

Песков также обратил внимание, что выборы были конкурентными.

Вице-президентом FIDE стал чемпион мира по шахматам, индиец Вишванатан Ананд. В команду Дворковича вошли Йоран Эулин-Янссон из Норвегии, азербайджанец Махир Мамедов и Чжу Чэнь из Китая.

Дворковичу 50 лет, он возглавляет FIDE с октября 2018 года.

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